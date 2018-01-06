Гравець Чорноморця продовжить кар'єру в БАТЕ під орудою Дулуба, - журналіст
|Кирило Ковалець
Колишній півзахисник Чорноморця Кирило Ковалець перейде в білоруський БАТЕ, із яким зможе взяти участь у Лізі чемпіонів.
Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.
"Ковалець через півроку отримає шанс уперше в житті зіграти в ЛЧ. Як мінімум, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже отримав", - написав журналіст.
"Трансфер з Одеси - справа найближчих днів. На новому місці хавбек воз'єднається з екс-тренером, який за короткий час розгледів його потенціал", - додав Бурбас.
Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в ЛЧ. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув. Трансфер з Одеси - справа найближчих днів. На новому місці хавбек воз‘єднається з екс-коучем, який за короткий час розгледів його потенціал— Igor Burbas (@iburbas) 6 января 2018 г.
Нагадаємо, що екс-тренер Чорноморця очолив БАТЕ.
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