Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
244 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
06.01.2018  17:08

Гравець Чорноморця продовжить кар'єру в БАТЕ під орудою Дулуба, - журналіст

Кирило Ковалець

Колишній півзахисник Чорноморця Кирило Ковалець перейде в білоруський БАТЕ, із яким зможе взяти участь у Лізі чемпіонів.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Ковалець через півроку отримає шанс уперше в житті зіграти в ЛЧ. Як мінімум, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже отримав", - написав журналіст.

"Трансфер з Одеси - справа найближчих днів. На новому місці хавбек воз'єднається з екс-тренером, який за короткий час розгледів його потенціал", - додав Бурбас.

Нагадаємо, що екс-тренер Чорноморця очолив БАТЕ.
Читай також
До тренерського штабу БАТЕ увійде український фахівець
Екс-тренер Чорноморця очолив БАТЕ
Екс-тренер Чорноморця може очолити БАТЕ
Агент підтвердив інтерес Динамо до гравця БАТЕ


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
18:42
Футбол. Офіційно: Динамо підписало контракт із гравцем збірної України
18:29
Футбол. Офіційно: Санжар продовжив контракт з Олімпіком
18:21
Футбол. Гравець Шахтаря чекає на телефонний дзвінок від наставника Манчестер Сіті
18:01
Футбол. Мілан переміг Кротоне, Торіно розгромив Болонью. Матчі 20-го туру чемпіонату Італії
17:46
Футбол. Шабанов двічі за півроку міг опинитися в Зорі
17:31
Футбол. Два динамівця - у топ-50 найбільш багатообіцяючих гравців наступного року за версією УЄФА
17:08
Футбол. Гравець Чорноморця продовжить кар'єру в БАТЕ під орудою Дулуба, - журналіст
16:48
Біатлон. Підручний потрапив на квіткову церемонію гонки переслідування в Обергофі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!