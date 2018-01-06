Гравець Чорноморця продовжить кар'єру в БАТЕ під орудою Дулуба, - журналіст

Кирило Ковалець

Колишній півзахисник Чорноморця Кирило Ковалець перейде в білоруський БАТЕ, із яким зможе взяти участь у Лізі чемпіонів.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Ковалець через півроку отримає шанс уперше в житті зіграти в ЛЧ. Як мінімум, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже отримав", - написав журналіст.

"Трансфер з Одеси - справа найближчих днів. На новому місці хавбек воз'єднається з екс-тренером, який за короткий час розгледів його потенціал", - додав Бурбас.

Кирило Ковалець за півроку отримає шанс вперше в житті зіграти в ЛЧ. Принаймні, його потенційно новий клуб право на кваліфікацію вже здобув. Трансфер з Одеси - справа найближчих днів. На новому місці хавбек воз‘єднається з екс-коучем, який за короткий час розгледів його потенціал — Igor Burbas (@iburbas) 6 января 2018 г.

Нагадаємо, що екс-тренер Чорноморця очолив БАТЕ.