Два динамівця - у топ-50 найбільш багатообіцяючих гравців наступного року за версією УЄФА

Віктор Циганков

УЄФА склала список футболістів, на яких треба звернути увагу в 2018-му році, куди потрапили динамівці Віктор Циганков і Володимир Шепєлєв.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

20-річний Шепєлєв у цьому сезоні провів 14 матчів, забив 1 гол і віддав 4 гольові паси. 19-річний Циганков зіграв 15 матчів, відзначився 6-ма голами і 4-ма асистами.

Нагадаємо, що Віктор Циганков став найкращим молодим футболістом України в листопаді.