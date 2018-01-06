156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 17:31
Два динамівця - у топ-50 найбільш багатообіцяючих гравців наступного року за версією УЄФА
|Віктор Циганков
УЄФА склала список футболістів, на яких треба звернути увагу в 2018-му році, куди потрапили динамівці Віктор Циганков і Володимир Шепєлєв.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
20-річний Шепєлєв у цьому сезоні провів 14 матчів, забив 1 гол і віддав 4 гольові паси. 19-річний Циганков зіграв 15 матчів, відзначився 6-ма голами і 4-ма асистами.
Нагадаємо, що Віктор Циганков став найкращим молодим футболістом України в листопаді.
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