Шабанов двічі за півроку міг опинитися в Зорі

Сергій Рафаїлов / footboom

Потенційний новачок Динамо Артем Шабанов був близький до переходу з Олімпіка в Зорю.

Про це повідомив гендиректор луганців Сергій Рафаїлов.

"Це дивна історія. Півроку тому ми вели з Шабановим переговори, начебто про все домовилися. Але щось не вийшло", - сказав функціонер.

"Теж саме і зараз було, взимку. Можливо, він футболіст і хороший, але щось з нами не виходить у нього. Або з його настроєм, або його агента. У будь-якому разі, бажаю йому успіху і більше не хочу обговорювати це питання", - заявив гендиректор Зорі.

"Знаємо, що центр захисту в Зорі найпроблемніший. Чекаємо на декількох кваліфікованих гравців на цю позицію", - цитує Рафаїлова спортарена.

Нагадаємо, що Шабанов, за повідомленнями ЗМІ, вже пройшов медогляд у Динамо.

До того ж, була інформація, що, Динамо відправить Шабанова в оренду в Зорю.