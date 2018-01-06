Шабанов двічі за півроку міг опинитися в Зорі
|Сергій Рафаїлов / footboom
Потенційний новачок Динамо Артем Шабанов був близький до переходу з Олімпіка в Зорю.
Про це повідомив гендиректор луганців Сергій Рафаїлов.
"Це дивна історія. Півроку тому ми вели з Шабановим переговори, начебто про все домовилися. Але щось не вийшло", - сказав функціонер.
"Теж саме і зараз було, взимку. Можливо, він футболіст і хороший, але щось з нами не виходить у нього. Або з його настроєм, або його агента. У будь-якому разі, бажаю йому успіху і більше не хочу обговорювати це питання", - заявив гендиректор Зорі.
"Знаємо, що центр захисту в Зорі найпроблемніший. Чекаємо на декількох кваліфікованих гравців на цю позицію", - цитує Рафаїлова спортарена.
Нагадаємо, що Шабанов, за повідомленнями ЗМІ, вже пройшов медогляд у Динамо.
До того ж, була інформація, що, Динамо відправить Шабанова в оренду в Зорю.
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