Гравець Шахтаря чекає на телефонний дзвінок від наставника Манчестер Сіті

Фред

Нападник донецького Шахтаря Фред очікує, що йому зателефонує головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола.

Про це повідомляє Globo.

"Я б міг дуже сильно вирости там. Але зараз мені потрібно продовжувати старанно працювати в Шахтарі. Англія - найконкурентніший чемпіонат у світі, я б хотів там грати. Думаю, англійська ліга мені підходить", - сказав бразилець.

"Дзвінок від Гвардіоли? Я його поки не отримував, але все ще чекаю. Скоро він мені подзвонить", - цитує Фреда Трибуна.

Нагадаємо, що Гвардіола зацікавлений у послугах Фреда, а Шахтар готує бомбові трансфери цієї зими.