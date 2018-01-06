95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 18:21
Гравець Шахтаря чекає на телефонний дзвінок від наставника Манчестер Сіті
|Фред
Нападник донецького Шахтаря Фред очікує, що йому зателефонує головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола.
Про це повідомляє Globo.
"Я б міг дуже сильно вирости там. Але зараз мені потрібно продовжувати старанно працювати в Шахтарі. Англія - найконкурентніший чемпіонат у світі, я б хотів там грати. Думаю, англійська ліга мені підходить", - сказав бразилець.
"Дзвінок від Гвардіоли? Я його поки не отримував, але все ще чекаю. Скоро він мені подзвонить", - цитує Фреда Трибуна.
Нагадаємо, що Гвардіола зацікавлений у послугах Фреда, а Шахтар готує бомбові трансфери цієї зими.
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