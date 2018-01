Манчестер Сіті розбив Бернлі. Інші матчі 3-го раунду Кубку Англії

У 3-му раунді Кубку Англії відбулося багато матчів, серед яких Манчестер Сіті з українцем Зінченком у складі легко переміг Бернлі (4:1).

Олександр вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 72 хвилини.

Кубок Англії

3 раунд

6 січня

Мідлсбро – Сандерленд 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 10 Жестед, 2:0 – 42 Брейтуейт.

Фулгем – Саутгемптон 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 29 Уорд-Проуз.

Манчестер Сіті – Бернлі 4:1 (0:1, 4:0)

Голи: 0:1 – 25 Барнс, 1:1 – 56 Агуеро, 2:1 – 58 Агуеро, 3:1 – 71 Сане, 4:1 – 82 Бернарду Сілва.

