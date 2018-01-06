Манчестер Сіті розбив Бернлі. Інші матчі 3-го раунду Кубку Англії

Серхіо Агуеро / ФК Манчестер Сіті

У 3-му раунді Кубку Англії відбулося багато матчів, серед яких Манчестер Сіті з українцем Зінченком у складі легко переміг Бернлі (4:1).

Олександр вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 72 хвилини.

Кубок Англії

3 раунд

6 січня

Мідлсбро – Сандерленд 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 10 Жестед, 2:0 – 42 Брейтуейт.

Фулгем – Саутгемптон 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 29 Уорд-Проуз.

Манчестер Сіті – Бернлі 4:1 (0:1, 4:0)

Голи: 0:1 – 25 Барнс, 1:1 – 56 Агуеро, 2:1 – 58 Агуеро, 3:1 – 71 Сане, 4:1 – 82 Бернарду Сілва.

Вулвергемптон – Суонсі 0:0 (0:0, 0:0)

Блекберн – Халл 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 58 Айна.

Болтон – Гаддерсфілд 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 51 ван Ла Парра, 0:2 – 52 Вільямс, 1:2 – 64 Оседе.

Ковентрі – Сток Сіті 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 24 Вілліс, 1:1 – 54, пенальті Адам, 2:1 – 68 Гріммер.

Ньюкасл – Лутон 3:1 (3:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 30 Перес, 2:0 – 36 Перес, 3:0 – 39 Шелві, 3:1 – 49 Хілтон.

Вотфорд – Брістоль Сіті 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 37 Каррільо, 2:0 – 57 Діні, 3:0 – 85 Капу.

Норвіч - Челсі 0:0 (0:0, 0:0)