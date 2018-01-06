Манчестер Сіті розбив Бернлі. Інші матчі 3-го раунду Кубку Англії
|Серхіо Агуеро / ФК Манчестер Сіті
У 3-му раунді Кубку Англії відбулося багато матчів, серед яких Манчестер Сіті з українцем Зінченком у складі легко переміг Бернлі (4:1).
Олександр вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 72 хвилини.
Кубок Англії
3 раунд
6 січня
Мідлсбро – Сандерленд 2:0 (2:0, 0:0)
Голи: 1:0 – 10 Жестед, 2:0 – 42 Брейтуейт.
Фулгем – Саутгемптон 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 29 Уорд-Проуз.
Манчестер Сіті – Бернлі 4:1 (0:1, 4:0)
Голи: 0:1 – 25 Барнс, 1:1 – 56 Агуеро, 2:1 – 58 Агуеро, 3:1 – 71 Сане, 4:1 – 82 Бернарду Сілва.
FULL-TIME | Phew! An outstanding second half display sees City sail through in the #FACup! #cityvburnley #mancity pic.twitter.com/ootVVqpWpO— Manchester City (@ManCity) 6 января 2018 г.
Вулвергемптон – Суонсі 0:0 (0:0, 0:0)
Блекберн – Халл 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 58 Айна.
Болтон – Гаддерсфілд 1:2 (0:0, 1:2)
Голи: 0:1 – 51 ван Ла Парра, 0:2 – 52 Вільямс, 1:2 – 64 Оседе.
Ковентрі – Сток Сіті 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 24 Вілліс, 1:1 – 54, пенальті Адам, 2:1 – 68 Гріммер.
Ньюкасл – Лутон 3:1 (3:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 30 Перес, 2:0 – 36 Перес, 3:0 – 39 Шелві, 3:1 – 49 Хілтон.
Вотфорд – Брістоль Сіті 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 37 Каррільо, 2:0 – 57 Діні, 3:0 – 85 Капу.
Норвіч - Челсі 0:0 (0:0, 0:0)
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