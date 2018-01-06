1208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 20:27
Ярмоленко технічно розібрався з захисником і віддав гольовий пас у товариському матчі. ВІДЕО
|Андрій Ярмоленко / ФК Боруссія Д
Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко оформив асист у товариському матчі проти Фортуни (2:0).
На 84-ій хвилині українець пройшов до лицьової лінії, прибрав захисника і віддав гольову передачу на Сіндзі Кагаву.
Нагадаємо, що Ярмоленко потрапив до топ-10 гравців за участю в гольових атаках у найсильніших чемпіонатах Старого світу.
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