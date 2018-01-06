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06.01.2018  20:27

Ярмоленко технічно розібрався з захисником і віддав гольовий пас у товариському матчі. ВІДЕО

Андрій Ярмоленко / ФК Боруссія Д

Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко оформив асист у товариському матчі проти Фортуни (2:0).

На 84-ій хвилині українець пройшов до лицьової лінії, прибрав захисника і віддав гольову передачу на Сіндзі Кагаву.

Нагадаємо, що Ярмоленко потрапив до топ-10 гравців за участю в гольових атаках у найсильніших чемпіонатах Старого світу.
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