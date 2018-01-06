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06.01.2018  21:07

Екс-гравець Олімпіка про переїзд до Польщі: Я хотів вийти з зони комфорту

Андрій Богданов

Андрій Богданов, переходячи з донецького Олімпіка до польської Арки, хотів спробувати свої сили в новому чемпіонаті.

Про це повідомляє спортарена.

"За польським чемпіонатом давно стежив. Це європейська ліга, футбол у Польщі розвивається. Рівень чемпіонату дуже пристойний і постійно зростає. Польща - це, за великим рахунком, Європа, член ЄС. Там нові стадіони, все інше", - розповів футболіст.

"Хочеться змінити обстановку і спробувати сили в іншому чемпіонаті. До того ж, я уважно вивчав своє нове місце роботи. Арка - клуб, у який я йшов свідомо, знаючи про нього, його завдання та перспективи", - додав півзахисник.

"Я хотів вийти з зони комфорту, спробувати свої сили в новому чемпіонаті, завоювати титули. Показати, що українські футболісти здатні грати на високому рівні, прогресувати, а не тільки затримуватися вдома", - підсумував Богданов.

27-річний українець в поточному сезоні провів 19 матчів у складі Олімпіка, в яких забив 2 голи і зробив 3 результативні передачі.

Раніше була інформація, що в Арку може перейти екс-гравець Динамо Валерій Федорчук.
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