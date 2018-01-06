316 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 21:22
Барселона оголосила про підписання технічного бразильця
|Філіппе Коутіньо / ФК Барселона
Філіппе Коутіньо перейшов із Ліверпуля до Барселони.
Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.
Контракт футболіста з клубом розрахований на 5.5 років.
Клаусула гравця складатиме 400 мільйонів євро. Інші деталі угоди поки що невідомі.
Нагадаємо, що орієнтовна сума трансферу склала від 120 до 160 млн євро.
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