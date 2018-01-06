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06.01.2018  21:22

Барселона оголосила про підписання технічного бразильця

Філіппе Коутіньо / ФК Барселона

Філіппе Коутіньо перейшов із Ліверпуля до Барселони.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Контракт футболіста з клубом розрахований на 5.5 років.

Клаусула гравця складатиме 400 мільйонів євро. Інші деталі угоди поки що невідомі.

Нагадаємо, що орієнтовна сума трансферу склала від 120 до 160 млн євро.
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