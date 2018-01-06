Бутко: У Шахтаря хороші шанси на вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Богдан Бутко / footboom

Донецькому Шахтарю пощастило з суперником в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру у світі.

Про це сказав захисник гірників Богдан Бутко, коментуючи прийдешні матчі з італійською Ромою, пише офіційний сайт донечан.

"Думаю, Рома для Шахтаря - не найгірший варіант. Ще детально не розбирали суперника. Цим ми займемося трохи пізніше, і тренерський штаб вкаже на сильні і слабкі сторони опонента", - розповів захисник.

"Рома завжди входила до числа найкращих європейських клубів. Те, що римляни в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, говорить про їх високий рівень. Знову ж таки, на такій стадії простих суперників бути не може", - переконаний гравець.

"Але, я вважаю, що у Шахтаря хороші шанси на вихід в 1/4 фіналу турніру. Хотілося б, щоб у Харкові був повний стадіон. Підтримка уболівальників має для нас величезне значення", - запевнив Бутко.

Нагадаємо, що матч Шахтар - Рома відбудеться в лютому.