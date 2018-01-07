Досвідчений український хавбек перейшов у Окжетпес

Артем Касьянов

34-річний український півзахисник Артем Касьянов переходить в Окжетпес.

Про це повідомляє KazFootball.kz.

Термін дії контракту гравця - два роки.

Останні два сезони Касьянов виступав у Жетису, де зіграв 38 матчів, забив 9 м'ячів.

Раніше була інформація, що Касьянова визнали найкращим гравцем Першої ліги Казахстану.

Також повідомлялося, що гравець не хоче повертатися в чемпіонат України.