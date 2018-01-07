208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 16:03
Досвідчений український хавбек перейшов у Окжетпес
|Артем Касьянов
34-річний український півзахисник Артем Касьянов переходить в Окжетпес.
Про це повідомляє KazFootball.kz.
Термін дії контракту гравця - два роки.
Останні два сезони Касьянов виступав у Жетису, де зіграв 38 матчів, забив 9 м'ячів.
Раніше була інформація, що Касьянова визнали найкращим гравцем Першої ліги Казахстану.
Також повідомлялося, що гравець не хоче повертатися в чемпіонат України.
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