Доля лідера Зорі у команді Вернидуба визначиться найближчим часом

Фланговий захисник Зорі Євген Опанасенко все ще не підписав новий контракт із клубом.

Про це заявив генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов.

"Що ж стосується Опанасенко, то тут будемо приймати рішення з 10 січня, коли команда вийде з відпустки" - повідомив босс луганської команди.

"У Євгена контракт закінчився, і ми пропонували його продовжувати, але він не зробив цього. Як далі бути, не знаю. Якщо Опанасенко прийде в клуб, то будемо розмовляти", - цитує Рафаїлова СпортАрена.

Раніше Рафаїлов заявив, що французький форвард Давід Фолап все ще може опинитися в Зорі.

Також він розповів про інтерес до 18-річного голкіпера команди Андрія Луніна з боку іноземних клубів.