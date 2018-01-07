443 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 16:13
Доля лідера Зорі у команді Вернидуба визначиться найближчим часом
Фланговий захисник Зорі Євген Опанасенко все ще не підписав новий контракт із клубом.
Про це заявив генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов.
"Що ж стосується Опанасенко, то тут будемо приймати рішення з 10 січня, коли команда вийде з відпустки" - повідомив босс луганської команди.
"У Євгена контракт закінчився, і ми пропонували його продовжувати, але він не зробив цього. Як далі бути, не знаю. Якщо Опанасенко прийде в клуб, то будемо розмовляти", - цитує Рафаїлова СпортАрена.
Раніше Рафаїлов заявив, що французький форвард Давід Фолап все ще може опинитися в Зорі.
Також він розповів про інтерес до 18-річного голкіпера команди Андрія Луніна з боку іноземних клубів.
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