Зозуля вийде в старті на матч проти Тенерифе

Роман Зозуля

Український форвард Альбасете Роман Зозуля почне з перших хвилин матч 21-го туру Сегунди проти Тенерифе.

Матч відбудеться 7-го січня. Початок - о 17.00 за київським часом.

El Alba ya tiene 1️⃣1️⃣ para el primer partido de 2018!



Vuelve el fútb⚽️⚽️⚽️⚽️l!!#AlbaceteTenerife pic.twitter.com/F2dlAsftzD — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 7 січня 2018 р.

Як відомо, на рахунку українця 16 матчів у складі іспанського клубу, в яких він забив 7 голів і зробив 2 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Зозуля отримав 7-й номер в Альбасете.