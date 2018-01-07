113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 16:42
Зозуля вийде в старті на матч проти Тенерифе
|Роман Зозуля
Український форвард Альбасете Роман Зозуля почне з перших хвилин матч 21-го туру Сегунди проти Тенерифе.
Матч відбудеться 7-го січня. Початок - о 17.00 за київським часом.
El Alba ya tiene 1️⃣1️⃣ para el primer partido de 2018!— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 7 січня 2018 р.
Vuelve el fútb⚽️⚽️⚽️⚽️l!!#AlbaceteTenerife pic.twitter.com/F2dlAsftzD
Як відомо, на рахунку українця 16 матчів у складі іспанського клубу, в яких він забив 7 голів і зробив 2 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Зозуля отримав 7-й номер в Альбасете.
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