15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 17:27
Молодіжна збірна України зіграє проти Словенії
|Олександр Головко
Молодіжна збірна України зіграє проти Словенії в рамках підготовки до відбору до Євро-2019.
Про це розповів головний тренер команди Олександр Головко.
"22 березня на виїзді зіграємо товариський матч проти Словенії. Чи влаштовує нас цей суперник? Будь-який матч, незалежно від супротивника, кращий, ніж тренування", - сказав він.
"Тим більше що це буде перша гра в році, за п'ять днів до матчу зі збірною Англії. Тому важливо, щоб хлопці відчули один одного, відновили зв'язки", – цитує наставника Команда №1.
Як відомо, раніше Головко назвав найбільшу проблему молодіжної збірної.
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