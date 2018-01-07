Молодіжна збірна України зіграє проти Словенії

Олександр Головко

Молодіжна збірна України зіграє проти Словенії в рамках підготовки до відбору до Євро-2019.

Про це розповів головний тренер команди Олександр Головко.

"22 березня на виїзді зіграємо товариський матч проти Словенії. Чи влаштовує нас цей суперник? Будь-який матч, незалежно від супротивника, кращий, ніж тренування", - сказав він.

"Тим більше що це буде перша гра в році, за п'ять днів до матчу зі збірною Англії. Тому важливо, щоб хлопці відчули один одного, відновили зв'язки", – цитує наставника Команда №1.

Як відомо, раніше Головко назвав найбільшу проблему молодіжної збірної.