81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 17:42
Зоря націлилася на хавбека Пюніка
|Петрос Аветісян
Послугами 22-річного півзахисника єреванського Пюніка Петроса Аветісян цікавиться луганська Зоря.
Петрос Аветісян став одним з лідерів Пюніка. У цьому сезоні він брав участь в 19 матчах у збірній Вірменії U-21 і в столичній команді. У підсумку, він забив 8 голів і віддав 5 гольових передач.
Орієнтовна вартість футболіста становить 175 тисяч євро, пише sport.ua.
Раніше була інформація, що Зоря все ще чекає на колишнього форварда Ман Сіті.
Також повідомлялося, що Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.
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