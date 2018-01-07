Зоря націлилася на хавбека Пюніка

Петрос Аветісян

Послугами 22-річного півзахисника єреванського Пюніка Петроса Аветісян цікавиться луганська Зоря.

Петрос Аветісян став одним з лідерів Пюніка. У цьому сезоні він брав участь в 19 матчах у збірній Вірменії U-21 і в столичній команді. У підсумку, він забив 8 голів і віддав 5 гольових передач.

Орієнтовна вартість футболіста становить 175 тисяч євро, пише sport.ua.

Раніше була інформація, що Зоря все ще чекає на колишнього форварда Ман Сіті.

Також повідомлялося, що Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.