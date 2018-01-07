270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 18:26
Московський Спартак перехопить у Динамо захисника?
|Касім Нуху
Спартак хоче купити захисника Янг Бойз Касіма Нуху і запропонував швейцарському клубу 10 мільйонів єврою
Про це повідомляє Nau.
Керівництво Янг Бойз готове відпустити 22-річного ганця і вже знайшло йому заміну в особі Лео Лакруа, який виступає за Сент-Етьєн.
Як відомо, захисником швейцарського клубу також цікавилося Динамо.
Раніше була інформація, що гравець, яким цікавилися Динамо і Шахтар, перейшов у Стяуа.
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