Московський Спартак перехопить у Динамо захисника?

Касім Нуху

Спартак хоче купити захисника Янг Бойз Касіма Нуху і запропонував швейцарському клубу 10 мільйонів єврою

Про це повідомляє Nau.

Керівництво Янг Бойз готове відпустити 22-річного ганця і вже знайшло йому заміну в особі Лео Лакруа, який виступає за Сент-Етьєн.

Як відомо, захисником швейцарського клубу також цікавилося Динамо.

Раніше була інформація, що гравець, яким цікавилися Динамо і Шахтар, перейшов у Стяуа.