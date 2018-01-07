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07.01.2018  18:26

Московський Спартак перехопить у Динамо захисника?

Касім Нуху

Спартак хоче купити захисника Янг Бойз Касіма Нуху і запропонував швейцарському клубу 10 мільйонів єврою

Про це повідомляє Nau.

Керівництво Янг Бойз готове відпустити 22-річного ганця і вже знайшло йому заміну в особі Лео Лакруа, який виступає за Сент-Етьєн.

Як відомо, захисником швейцарського клубу також цікавилося Динамо.

Раніше була інформація, що гравець, яким цікавилися Динамо і Шахтар, перейшов у Стяуа.
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