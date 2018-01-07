Верес попрощається з двома футболістами

Євген і Геннадій Пасічі залишать рівненський клуб Верес.

Про це розповів президент клубу Олексій Хахльов.

Агенти братів зайнялися пошуком нових команд для своїх клієнтів. Український чемпіонат для них є пріоритетним варіантом.

При цьому видання відзначає, що футболісти не розірвали контракт з клубом і можуть продовжити (в разі відсутності пропозицій продовження кар'єри) виступати в складі молодіжної команди рівнян, пише Footboom.

Як відомо, нещодавно у Вересі назвали ім'я нового головного тренера.

Також була інформація, що Верес повернув атакувального гравця у Шахтар.