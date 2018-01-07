430 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 20:25
Верес попрощається з двома футболістами
Євген і Геннадій Пасічі залишать рівненський клуб Верес.
Про це розповів президент клубу Олексій Хахльов.
Агенти братів зайнялися пошуком нових команд для своїх клієнтів. Український чемпіонат для них є пріоритетним варіантом.
При цьому видання відзначає, що футболісти не розірвали контракт з клубом і можуть продовжити (в разі відсутності пропозицій продовження кар'єри) виступати в складі молодіжної команди рівнян, пише Footboom.
Як відомо, нещодавно у Вересі назвали ім'я нового головного тренера.
Також була інформація, що Верес повернув атакувального гравця у Шахтар.
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