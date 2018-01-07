398 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 20:31
Ноттінгем Форест вибив Арсенал з Кубка Англії. Інші матчі 3-го раунду
|ФК Арсенал
Арсенал вилетів з Кубка Англії, програвши Ноттінгем Форесту в матчі 3-го раунду.
Кубок Англії
3 раунд
7 січня
Ньюпорт – Лідс 2:1 (0:1, 2:0)
Голи: 0:1 – 9 Берарді, 1:1 – 76, автогол Шонессі, 2:1 – 89 Маккулскі.
Шрусбері – Вест Хем 0:0 (0:0, 0:0)
Тоттенгем – Вімблдон 3:0 (0:0, 3:0)
Голи: 1:0 – 63 Кейн, 2:0 – 65 Кейн, 3:0 – 71 Вертонген.
Ноттінгем Форест – Арсенал 4:2 (2:1, 2:1)
Голи: 1:0 – 20 Ліхай, 1:1 – 23 Мертесакер, 2:1 – 44 Ліхай, 3:1 – 64, пенальті Бріртон, 3:2 – 79 Велбек, 4:2 – 85, пенальті Дауелл.
#NFFCvAFC pic.twitter.com/kokW6aQlmR— Arsenal FC (@Arsenal) 7 січня 2018 р.
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