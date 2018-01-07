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07.01.2018  20:31

Ноттінгем Форест вибив Арсенал з Кубка Англії. Інші матчі 3-го раунду

ФК Арсенал

Арсенал вилетів з Кубка Англії, програвши Ноттінгем Форесту в матчі 3-го раунду.

Кубок Англії

3 раунд

7 січня

Ньюпорт – Лідс 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 9 Берарді, 1:1 – 76, автогол Шонессі, 2:1 – 89 Маккулскі.

Шрусбері – Вест Хем 0:0 (0:0, 0:0)

Тоттенгем – Вімблдон 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 63 Кейн, 2:0 – 65 Кейн, 3:0 – 71 Вертонген.

Ноттінгем Форест – Арсенал 4:2 (2:1, 2:1)

Голи: 1:0 – 20 Ліхай, 1:1 – 23 Мертесакер, 2:1 – 44 Ліхай, 3:1 – 64, пенальті Бріртон, 3:2 – 79 Велбек, 4:2 – 85, пенальті Дауелл.
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