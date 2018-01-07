287 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 21:45
Китайці можуть придбати нападника Реала за 95 мільйонів євро
|Гарет Бейл
Нападник Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру в Китаї, де чемпіон країни Гуанчжоу Евергранд готовий викласти за валлійця 95 млн євро.
З 2018 року Гуанчжоу Евергранд очолює володар Золотого м'яча-2006 італієць Фабіо Каннаваро. Клуб вигравав чемпіонат Китаю сім останніх років поспіль.
Через травми Бейл пропустив більшу частину поточного сезону. На даний момент на його рахунку 14 матчів, 5 голів і 4 передачі у всіх турнірах, пише Спорт-Экспресс в России.
Раніше повідомлялося, що Реал не збирається продавати Бейла.
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