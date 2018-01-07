Китайці можуть придбати нападника Реала за 95 мільйонів євро

Гарет Бейл

Нападник Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру в Китаї, де чемпіон країни Гуанчжоу Евергранд готовий викласти за валлійця 95 млн євро.

З 2018 року Гуанчжоу Евергранд очолює володар Золотого м'яча-2006 італієць Фабіо Каннаваро. Клуб вигравав чемпіонат Китаю сім останніх років поспіль.

Через травми Бейл пропустив більшу частину поточного сезону. На даний момент на його рахунку 14 матчів, 5 голів і 4 передачі у всіх турнірах, пише Спорт-Экспресс в России.

Раніше повідомлялося, що Реал не збирається продавати Бейла.