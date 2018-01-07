256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 22:06
Нападник Динамо під час відпустки зустрівся з бразильцями Шахтаря
|Жуніор Мораес
Нападник Динамо Жуніор Мораес не сидить без діла у відпустці.
Футболіст сфотографувався з гравцями Шахтаря Фредом і Дентінью, разом з якими він зіграв у благодійному матчі з Бразилії.
Раніше повідомлялося, що Мораес визнаний найкращим гравцем Динамо в грудні.
Також була інформація, що Мораес оформив перший хет-трик Динамо в єврокубках за останні 19 років.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Футбол. Ворсклу залишив нападник
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua