Нападник Динамо під час відпустки зустрівся з бразильцями Шахтаря

Жуніор Мораес

Нападник Динамо Жуніор Мораес не сидить без діла у відпустці.

Футболіст сфотографувався з гравцями Шахтаря Фредом і Дентінью, разом з якими він зіграв у благодійному матчі з Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Мораес визнаний найкращим гравцем Динамо в грудні.

Також була інформація, що Мораес оформив перший хет-трик Динамо в єврокубках за останні 19 років.