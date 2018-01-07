Ворсклу залишив нападник

Артут Загорулько / ФК Ворскла

Нападник Артур Загорулько залишив полтавську Ворсклу.

Про це клубному сайту розповів тренер Василь Сачко.

"На сьогоднішній день з команди пішли Артур Загорулько, у якого закінчився термін оренди, і Андрій Ткачук вирішив змінити клуб", - заявив Сачко.

Раніше повідомлялося, що Ткачук отримав пропозиції від зарубіжних клубів.

Як відомо, Ворскла визначилася з кількістю спарингів на зборах.