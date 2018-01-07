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07.01.2018  22:36

Ворсклу залишив нападник

Артут Загорулько / ФК Ворскла

Нападник Артур Загорулько залишив полтавську Ворсклу.

Про це клубному сайту розповів тренер Василь Сачко.

"На сьогоднішній день з команди пішли Артур Загорулько, у якого закінчився термін оренди, і Андрій Ткачук вирішив змінити клуб", - заявив Сачко.

Раніше повідомлялося, що Ткачук отримав пропозиції від зарубіжних клубів.

Як відомо, Ворскла визначилася з кількістю спарингів на зборах.
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