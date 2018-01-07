201 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 22:36
Ворсклу залишив нападник
|Артут Загорулько / ФК Ворскла
Нападник Артур Загорулько залишив полтавську Ворсклу.
Про це клубному сайту розповів тренер Василь Сачко.
"На сьогоднішній день з команди пішли Артур Загорулько, у якого закінчився термін оренди, і Андрій Ткачук вирішив змінити клуб", - заявив Сачко.
Раніше повідомлялося, що Ткачук отримав пропозиції від зарубіжних клубів.
Як відомо, Ворскла визначилася з кількістю спарингів на зборах.
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