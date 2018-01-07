162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 22:50
ПАОК планує завершити трансфер захисника Шахтаря 8-го січня
|Марсіо Азеведо
8-го січня ПАОК збирається завершити перехід лівого захисника Шахтаря Марсіо Азеведо.
31-річний бразилець прибув до Салонік напередодні ввечері, проте питання оформлення його переходу поки що не вирішене.
Як повідомляє Gazzetta.gr, завтра футболіст закінчить проходження медичного обстеження в грецькому клубі, тільки після результатів якого ПАОК намір фіналізувати угоду, пише shahta.org.
Раніше повідомлялося, що ПАОК цікавиться центрбеком Динамо Євгеном Хачеріді.
Також була інформація, що ПАОК побоюється попередніх травм Азеведо.
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