ПАОК планує завершити трансфер захисника Шахтаря 8-го січня

Марсіо Азеведо

8-го січня ПАОК збирається завершити перехід лівого захисника Шахтаря Марсіо Азеведо.

31-річний бразилець прибув до Салонік напередодні ввечері, проте питання оформлення його переходу поки що не вирішене.

Як повідомляє Gazzetta.gr, завтра футболіст закінчить проходження медичного обстеження в грецькому клубі, тільки після результатів якого ПАОК намір фіналізувати угоду, пише shahta.org.

Раніше повідомлялося, що ПАОК цікавиться центрбеком Динамо Євгеном Хачеріді.

Також була інформація, що ПАОК побоюється попередніх травм Азеведо.