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08.01.2018  15:53

Фонсека: Динамо вже поряд, Шахтарю не можна спати

 Фото: ФК Шахтар

Шахтар та Динамо боротимуться за першість у чемпіонаті УПЛ до останнього матчу.

Про це заявив головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Завжди найкраще бути попереду і мати перевагу над суперником. Треба розуміти, що наш переслідувач близько, і ми не повинні спати", - заявив Фонсека.

"Важливо усвідомити, що нас чекає боротьба аж до кінця. Те, що трапилося у минулому сезоні, — це трохи ненормально. Наша перевага над Динамо складала 14 очок. Це дуже багато. А те, що ми маємо зараз, — це нормальна боротьба. І слава Богу, що ми зараз на першому місці", - цитує португальського тренера Gazeta.ua.

Нагадаємо, Шахтар після осінньої частини першості УПЛ займає перше місце, випереджаючи Динамо на три очка. 

Раніше повідомлялося, що Фонсека критично висловився про рівень українського футболу

Як відомо, Шахтар запропонував Фонсеці продовжити контракт із клубом.


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