Захисник збірної України не з'явився в розташуванні команди після відпустки

Микола Матвієнко

Захисник національної збірної України Микола Матвієнко не прибув в розташування Ворскли після відпустки.

Зараз у клубі вирішується питання подальшої співпраці з футболістом, пише Команді 1.

Нагадаємо, що на початку поточного сезону Матвієнко перейшов в Ворсклу з Шахтаря на правах оренди і провів за команду 16 матчів в рамках УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ворскла на зборах проведе спаринг зі спартаком.