724 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 16:06
Захисник збірної України не з'явився в розташуванні команди після відпустки
|Микола Матвієнко
Захисник національної збірної України Микола Матвієнко не прибув в розташування Ворскли після відпустки.
Зараз у клубі вирішується питання подальшої співпраці з футболістом, пише Команді 1.
Нагадаємо, що на початку поточного сезону Матвієнко перейшов в Ворсклу з Шахтаря на правах оренди і провів за команду 16 матчів в рамках УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Ворскла на зборах проведе спаринг зі спартаком.
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