Керівника фан-клуба Шахтаря невідомі побили біля власного будинку

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Керівника фан-клубу Шахтаря Юрія Бортника побили біля дверей його під'їзду.

Про це повідомив сам Юрій на своїй сторінці у Facebook.

"Розбили голову. Чекали біля під'їзду. Напевно, все було сплановано. Тварі, знищу по одному, всіх", - написав Бортник.

Раніше повідомлялося, що двох ультрас Зорі звільнили з полону ЛНР.