Борусія Д готова продати свого лідера в Китай

П'єр Емерік Обамеянг

Нападник дортмундської Борусії П'єр Емерік Обамеянг може перейти до китайського Гуанчжоу Евергранд вже в січні.

Про це повідомляє Sina Sports.

За інформацією видання, китайський клуб може віддати за 28-річного габонця понад 70 млн євро, а також запропонує йому 4-річний контракт із зарплатнею 18 млн на рік.

Обамеянгом не вперше цікавляться китайські клуби.

Влітку зацікавлення в ньому проявляла Тяньцзинь Теда, а нещодавно – Бейджин Гоань. Обидві пропозиції джмелі відхилили, пише Футбол 24.

В грудні Обамеянг продовжив контракт із Борусією до 2021 року.

Форвард грає за дортмундців із 2013 року, перейшовши із французького Сент-Етьєна.

У нинішньому сезоні габонець забив 21 м'яч у 23-х поєдинках за Борусію у всіх турнірах.

Раніше була інформація про те, що Обамеянг може перебратися до Китаю влітку 2018 року.