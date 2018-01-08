Борусія Д готова продати свого лідера в Китай
|П'єр Емерік Обамеянг
Нападник дортмундської Борусії П'єр Емерік Обамеянг може перейти до китайського Гуанчжоу Евергранд вже в січні.
Про це повідомляє Sina Sports.
За інформацією видання, китайський клуб може віддати за 28-річного габонця понад 70 млн євро, а також запропонує йому 4-річний контракт із зарплатнею 18 млн на рік.
Обамеянгом не вперше цікавляться китайські клуби.
Влітку зацікавлення в ньому проявляла Тяньцзинь Теда, а нещодавно – Бейджин Гоань. Обидві пропозиції джмелі відхилили, пише Футбол 24.
В грудні Обамеянг продовжив контракт із Борусією до 2021 року.
Форвард грає за дортмундців із 2013 року, перейшовши із французького Сент-Етьєна.
У нинішньому сезоні габонець забив 21 м'яч у 23-х поєдинках за Борусію у всіх турнірах.
Раніше була інформація про те, що Обамеянг може перебратися до Китаю влітку 2018 року.
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