Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
278 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
08.01.2018  17:07

Екс-захисник Барселони перейшов до Лаціо

Мартін Касерес

Уругвайський захисник Мартін Касерес перейшов до римського Лаціо.

Про це повідомляє офіційний сайт римлян.

Футболіст підписав із орлами контракт на один рік із можливістю продовження угоди ще на рік.

Лаціо заплатив Вероні за оборонця 5 млн євро.

У нинішньому сезоні Касерес провів у Серії А 14 матчів і відзначився трьома голами.

Раніше уругваєць виступав за Рекреатіво, Барселону, Ювентус, Севілью.

Нагадаємо, що в 20 турі Серії А Лаціо переміг СПАЛ (2:5).
Читай також
"Манчестер Юнайтед" претендує на Касереса
Касерес став гравцем "Ювентуса"
"Севілья" викупила у "Барселони" Касереса
"Ювентус" і "Барселона" домовляються по трансферу Касереса


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
18:48
Бокс. Український чемпіон світу мріє про бій з кривдником Кличка
18:36
Футбол. Екс-хавбек молодіжної збірної України знаходиться на перегляді в Ягеллонії
18:18
Футбол. Захисник Шахтаря пройшов медогляд в ПАОК
17:59
Футбол. Ворскла знайшла підсилення в чемпіонаті Словаччини?
17:42
Футбол. Шахтар хоче придбати півзахисника Гента
17:25
Біатлон. Семеренко та Семенов встигнуть відновитися до Рупольдингу
17:07
Футбол. Екс-захисник Барселони перейшов до Лаціо
16:40
Футбол. Борусія Д готова продати свого лідера в Китай
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!