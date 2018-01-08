278 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 17:07
Екс-захисник Барселони перейшов до Лаціо
|Мартін Касерес
Уругвайський захисник Мартін Касерес перейшов до римського Лаціо.
Про це повідомляє офіційний сайт римлян.
Футболіст підписав із орлами контракт на один рік із можливістю продовження угоди ще на рік.
Лаціо заплатив Вероні за оборонця 5 млн євро.
У нинішньому сезоні Касерес провів у Серії А 14 матчів і відзначився трьома голами.
Раніше уругваєць виступав за Рекреатіво, Барселону, Ювентус, Севілью.
👏🏻 #BienvenidoMartin— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 8 січня 2018 р.
Alla scoperta del nostro nuovo difensore 🕵🏻
➡️ https://t.co/yCUDEnAb2U pic.twitter.com/z3Furtq8s8
Нагадаємо, що в 20 турі Серії А Лаціо переміг СПАЛ (2:5).
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