Екс-захисник Барселони перейшов до Лаціо

Мартін Касерес

Уругвайський захисник Мартін Касерес перейшов до римського Лаціо.

Про це повідомляє офіційний сайт римлян.

Футболіст підписав із орлами контракт на один рік із можливістю продовження угоди ще на рік.

Лаціо заплатив Вероні за оборонця 5 млн євро.

У нинішньому сезоні Касерес провів у Серії А 14 матчів і відзначився трьома голами.

Раніше уругваєць виступав за Рекреатіво, Барселону, Ювентус, Севілью.

Нагадаємо, що в 20 турі Серії А Лаціо переміг СПАЛ (2:5).