Шахтар хоче придбати півзахисника Гента

Георгій Чакветадзе

Донецький Шахтар хоче придбати молодого грузинського півзахисника Гента Георгія Чакветадзе.

Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела гірники готові викласти за хавбека 6 млн євро.

У придбанні талановитого футболіста зацікавлені Борнмут та Тоттенхем, пише Футбол 24.

Чакветадзе також є гравцем молодіжної збірної Грухії. У нинішньому сезоні хавбек виходив на поле оише один раз.

Нагадаємо, що ПАОК за крок до підписання захисника гірників.