475 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 17:42
Шахтар хоче придбати півзахисника Гента
|Георгій Чакветадзе
Донецький Шахтар хоче придбати молодого грузинського півзахисника Гента Георгія Чакветадзе.
Про це повідомляє HLN.
За інформацією джерела гірники готові викласти за хавбека 6 млн євро.
У придбанні талановитого футболіста зацікавлені Борнмут та Тоттенхем, пише Футбол 24.
Чакветадзе також є гравцем молодіжної збірної Грухії. У нинішньому сезоні хавбек виходив на поле оише один раз.
Нагадаємо, що ПАОК за крок до підписання захисника гірників.
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