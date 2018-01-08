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08.01.2018  17:42

Шахтар хоче придбати півзахисника Гента

Георгій Чакветадзе

Донецький Шахтар хоче придбати молодого грузинського півзахисника Гента Георгія Чакветадзе.

Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела гірники готові викласти за хавбека 6 млн євро.

У придбанні талановитого футболіста зацікавлені Борнмут та Тоттенхем, пише Футбол 24.

Чакветадзе також є гравцем молодіжної збірної Грухії. У нинішньому сезоні хавбек виходив на поле оише один раз.

Нагадаємо, що ПАОК за крок до підписання захисника гірників.
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