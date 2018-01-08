156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 17:59
Ворскла знайшла підсилення в чемпіонаті Словаччини?
|Ігор Гончар / Футбол 24
Полтавська Ворскла переглядає 24-річного екс-захисника Говерли Ігоря Гончара.
У сезоні 2015/16 молодий захисник виступав у складі ужгородської Говерли, де зіграв 16 ігор та забив 1 гол.
Наразі права на захисника належать словацькому клубу Сеніца, повідомляє Команда 1.
У минулому сезоні Гончар зіграв 17 матчів у чемпіонаті Словаччини.
Нагадаємо, що Ворсклу покинув півзахисник.
Також повідомлялося, що до табору команди не повернувся захисник збірної України.
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