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08.01.2018  17:59

Ворскла знайшла підсилення в чемпіонаті Словаччини?

Ігор Гончар / Футбол 24

Полтавська Ворскла переглядає 24-річного екс-захисника Говерли Ігоря Гончара.

У сезоні 2015/16 молодий захисник виступав у складі ужгородської Говерли, де зіграв 16 ігор та забив 1 гол.

Наразі права на захисника належать словацькому клубу Сеніца, повідомляє Команда 1.

У минулому сезоні Гончар зіграв 17 матчів у чемпіонаті Словаччини.

Нагадаємо, що Ворсклу покинув півзахисник.

Також повідомлялося, що до табору команди не повернувся захисник збірної України.
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