Захисник Шахтаря пройшов медогляд в ПАОК

Марсіо Азеведо

Захисник Шахтаря Марсіо Азеведо успішно пройшов медичний огляд в ПАОК.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

Бразильський захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.

За інформацією джерела, ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

Крім того, Шахтар за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро, пише Трибуна.

Нагадаємо, контракт Азеведо з Шахтарем закінчується влітку 2018 року.

Азеведо в нинішньому сезоні провів 5 матчів за Шахтар в Прем'єр-лізі.

Також повідомлялося, що ПАОК цікавиться лідером київського Динамо.