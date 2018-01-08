654 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 18:18
Захисник Шахтаря пройшов медогляд в ПАОК
|Марсіо Азеведо
Захисник Шахтаря Марсіо Азеведо успішно пройшов медичний огляд в ПАОК.
Про це повідомляє gazzetta.gr.
Бразильський захисник виступатиме в складі грецького клубу до кінця сезону на правах оренди.
За інформацією джерела, ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.
Крім того, Шахтар за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро, пише Трибуна.
Нагадаємо, контракт Азеведо з Шахтарем закінчується влітку 2018 року.
Азеведо в нинішньому сезоні провів 5 матчів за Шахтар в Прем'єр-лізі.
Також повідомлялося, що ПАОК цікавиться лідером київського Динамо.
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