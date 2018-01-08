177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 19:54
На хавбека Барселони з'явився ще один претендент
|Арда Туран
Лідер чемпіонат Туреччини Істанбул Башакшехир хоче підписати півзахисника Барселони Арду Турана.
Про це повідомляє milliyet.
Турецький хавбек не користується довірою Ернесто Вальверде, жодного разу не зіграв в цьому сезоні і частіше за все не опиняється навіть не лавці запасних.
Барселона намагається знайти новий клуб Турану вже не перше трансферне вікно, але сам 30-річний хавбек не горить бажанням переходити в іншу команду.
Лідер турецької Суперліги досяг з Барселоною домовленості про оренду футболіста і готовий платити 50% його зарплати. Для оформлення переходу залишилося заручитися згодою самого футболіста, пише ua-football.
Раніше повідомлялося, що Туран може перебратися до MLS.
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