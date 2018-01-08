На хавбека Барселони з'явився ще один претендент

Арда Туран

Лідер чемпіонат Туреччини Істанбул Башакшехир хоче підписати півзахисника Барселони Арду Турана.

Про це повідомляє milliyet.

Турецький хавбек не користується довірою Ернесто Вальверде, жодного разу не зіграв в цьому сезоні і частіше за все не опиняється навіть не лавці запасних.

Барселона намагається знайти новий клуб Турану вже не перше трансферне вікно, але сам 30-річний хавбек не горить бажанням переходити в іншу команду.

Лідер турецької Суперліги досяг з Барселоною домовленості про оренду футболіста і готовий платити 50% його зарплати. Для оформлення переходу залишилося заручитися згодою самого футболіста, пише ua-football.

Раніше повідомлялося, що Туран може перебратися до MLS.