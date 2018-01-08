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08.01.2018  20:06

Нападник Динамо може продовжити кар'єру в Колумбії

Андрес Ескобар

Нападаючий Андрес Ескобар, контракт якого належить Динамо, може продовжити кар'єру в колумбійському Мільонаріос.

Про це повідомляє extra.com.

Мільонаріос планують підсилити склад перед стартом групового етапу Кубка Лібертадорес.

Офіційної пропозиції по трансферу поки немає, пише Трибуна.

Нагадаємо, що напередодні Динамо підписало гравця збірної України.
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