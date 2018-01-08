Манчестер Сіті зробив пропозицію Арсеналу по зірковому форварду

Алексіс Санчес

Манчестер Сіті зробив перший крок в спробі придбати нападника Арсенала Алексіса Санчеса.

Про це повідомляє Mirror.

Влітку у чилійського форварда закінчується контракт, але Сіті готовий вже зараз купити Санчеса в зв'язку з травмою Габріеля Жезуса.

Перша пропозиція містян - 25 млн фунтів.

Арсенал, в свою чергу, сподівається отримати від трансферу 30 млн фунтів, але має намір швидко провести переговори, щоб знайти і підписати заміну Санчесу до кінця січня, пише ua-football.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Санчес погодив особистий контракт з ПСЖ.

Також була інформація, що Арсенал готує заміну Санчесу в обличчі Генріха Мхітаряна.