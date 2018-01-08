777 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 20:26
Манчестер Сіті зробив пропозицію Арсеналу по зірковому форварду
|Алексіс Санчес
Манчестер Сіті зробив перший крок в спробі придбати нападника Арсенала Алексіса Санчеса.
Про це повідомляє Mirror.
Влітку у чилійського форварда закінчується контракт, але Сіті готовий вже зараз купити Санчеса в зв'язку з травмою Габріеля Жезуса.
Перша пропозиція містян - 25 млн фунтів.
Арсенал, в свою чергу, сподівається отримати від трансферу 30 млн фунтів, але має намір швидко провести переговори, щоб знайти і підписати заміну Санчесу до кінця січня, пише ua-football.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Санчес погодив особистий контракт з ПСЖ.
Також була інформація, що Арсенал готує заміну Санчесу в обличчі Генріха Мхітаряна.
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