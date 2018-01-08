Екс-хавбек Металіста став гравцем Сан-Паулу

Дієго Соуза

Колишній хавбек Металіста Дієго Соуза підписав контракт з Сан-Паулу.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клуба.

Сума трансферу складає 2,5 мільйони євро. Контракт розрахований на 2 роки.

Дієго Соуза відомий за виступами у складі харківського Металіста в сезоні 2013/14. Півзахисник провів 23 поєдинки у футболці жовто-синіх, забивши 3 голи.

Раніше 32-річний гравець також захищав кольори Греміо, Палмейраса, Атлетіко Мінейро, Васку да Гама, Крузейро і Флуміненсе, пише Футбол 24.

В активі Соузи є 7 матчів і 2 голи в складі збірної Бразилії.

Раніше повідомлялося, що гол екс-гравця Металіста вивів Аталанту до півфіналу Кубка Італії.