363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 20:46
Екс-хавбек Металіста став гравцем Сан-Паулу
|Дієго Соуза
Колишній хавбек Металіста Дієго Соуза підписав контракт з Сан-Паулу.
Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клуба.
Сума трансферу складає 2,5 мільйони євро. Контракт розрахований на 2 роки.
Дієго Соуза відомий за виступами у складі харківського Металіста в сезоні 2013/14. Півзахисник провів 23 поєдинки у футболці жовто-синіх, забивши 3 голи.
Раніше 32-річний гравець також захищав кольори Греміо, Палмейраса, Атлетіко Мінейро, Васку да Гама, Крузейро і Флуміненсе, пише Футбол 24.
В активі Соузи є 7 матчів і 2 голи в складі збірної Бразилії.
Раніше повідомлялося, що гол екс-гравця Металіста вивів Аталанту до півфіналу Кубка Італії.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua