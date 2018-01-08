Ярмоленко знову асистує в контрольній грі

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Український вінгер Боруссії Д Андрій Ярмоленко відзначився асистом у грі своєї команди проти більгійського Зюлте-Варегем.

Команда українця двічі по ходу матчу програвала, але в підсумку перемогла з рахунком 3:2.

За Боруссію забивали Піщек і двічі Обамеянг.

Нагадаємо, що напередодні Ярмоленко також відзначився гольовою передачею.