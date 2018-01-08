501 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 21:20
Ярмоленко знову асистує в контрольній грі
Український вінгер Боруссії Д Андрій Ярмоленко відзначився асистом у грі своєї команди проти більгійського Зюлте-Варегем.
Команда українця двічі по ходу матчу програвала, але в підсумку перемогла з рахунком 3:2.
За Боруссію забивали Піщек і двічі Обамеянг.
Нагадаємо, що напередодні Ярмоленко також відзначився гольовою передачею.
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