264 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 21:50
Екс-футболіст Шахтаря: Зорі треба менше зусиль витрачати на скандали, а більше - на підвищення свого рівня
|Сергій Ателькін / ФК Шахтар
Луганська Зоря нераціонально розподіляє енергію протягом сезону.
Так вважає колишній нападник донецького Шахтаря Сергій Ателькін.
"Чогось особливого для себе відзначив. Незважаючи на перерву в сезоні, досі залишився неприємний осад після скандального матчу Зоря - Шахтар. Неприємно було перед святами таке відчувати", - сказав екс-гірник.
"Вважаю, представникам Зорі потрібно більше зусиль докладати для того, щоб підтягнутися до рівня Шахтаря і Динамо, а не витрачати їх на подібні скандали", - цитує Ателькіна Команда №1.
Нагадаємо, що Зоря націлилася на хавбека Пюніка.
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