Екс-футболіст Шахтаря: Зорі треба менше зусиль витрачати на скандали, а більше - на підвищення свого рівня

Сергій Ателькін / ФК Шахтар

Луганська Зоря нераціонально розподіляє енергію протягом сезону.

Так вважає колишній нападник донецького Шахтаря Сергій Ателькін.

"Чогось особливого для себе відзначив. Незважаючи на перерву в сезоні, досі залишився неприємний осад після скандального матчу Зоря - Шахтар. Неприємно було перед святами таке відчувати", - сказав екс-гірник.

"Вважаю, представникам Зорі потрібно більше зусиль докладати для того, щоб підтягнутися до рівня Шахтаря і Динамо, а не витрачати їх на подібні скандали", - цитує Ателькіна Команда №1.

Нагадаємо, що Зоря націлилася на хавбека Пюніка.