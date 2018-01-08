Бернард розповів подробиці важкого дитинства в Бразилії

Бернард

Півзахиснику Шахтаря Бернарду в дитинстві було важко жити.

Про це повідомляє UAI.

"Я дійсно був двічі відрахований з Атлетико Мінейро без пояснення причин. Я був єдиним гравцем, який не отримував гроші на оплату автобуса", - поділився футболіст.

"Я зі скромної родини. У клубі я отримував 10 реалів на день, це дуже складно. Мало хто знає, що я пережив, тільки моя сім'я", - цитує Бернарда Трибуна.

Нагадаємо, що Бернарда хоче підписати турецький клуб.