314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 22:07
Бернард розповів подробиці важкого дитинства в Бразилії
|Бернард
Півзахиснику Шахтаря Бернарду в дитинстві було важко жити.
Про це повідомляє UAI.
"Я дійсно був двічі відрахований з Атлетико Мінейро без пояснення причин. Я був єдиним гравцем, який не отримував гроші на оплату автобуса", - поділився футболіст.
"Я зі скромної родини. У клубі я отримував 10 реалів на день, це дуже складно. Мало хто знає, що я пережив, тільки моя сім'я", - цитує Бернарда Трибуна.
Нагадаємо, що Бернарда хоче підписати турецький клуб.
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