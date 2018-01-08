Колишній захисник Карпат: У незадовільних результатах команди винні не лише футболісти

Володимир Костевич

Екс-захисник Карпат, Володимир Костевич вважає, що футболісти команди не єдині, хто винен у невдачах клубу.

Про це футболіст познанського Леха сказав в інтерв'ю офіційному сайту левів.

"Намагаюсь переглядати кожен матч Карпат, якщо він у день моєї гри, то обов’язково дивлюсь огляд гри. Сумно, що львівська команда бореться за виживання. Хотілося, щоб вони змагалися за найвищі місця в чемпіонаті та Лігу Європи", - розповів футболіст.

"У незадовільних результатах Карпат винні не тільки футболісти. Уболівальникам необхідно розділяти цей неприємний період, а не робити винною тільки команду", - переконаний Костевич.

Нагадаємо, що Костевич зробив асист в матчі кваліфікації Ліги Європи.