165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 22:29
Колишній захисник Карпат: У незадовільних результатах команди винні не лише футболісти
|Володимир Костевич
Екс-захисник Карпат, Володимир Костевич вважає, що футболісти команди не єдині, хто винен у невдачах клубу.
Про це футболіст познанського Леха сказав в інтерв'ю офіційному сайту левів.
"Намагаюсь переглядати кожен матч Карпат, якщо він у день моєї гри, то обов’язково дивлюсь огляд гри. Сумно, що львівська команда бореться за виживання. Хотілося, щоб вони змагалися за найвищі місця в чемпіонаті та Лігу Європи", - розповів футболіст.
"У незадовільних результатах Карпат винні не тільки футболісти. Уболівальникам необхідно розділяти цей неприємний період, а не робити винною тільки команду", - переконаний Костевич.
Нагадаємо, що Костевич зробив асист в матчі кваліфікації Ліги Європи.
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