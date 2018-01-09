Андерлехт хоче повернути нападника Динамо?

Дьємерсі Мбокані / ФК Динамо

Бельгійський Андерлехт зацікавлений у послугах 32-річного нападника київського Динамо Дьємерсі Мбокані.

Про це повідомляє voetbalnieuws.be.

За інформацією джерела, бельгійський клуб планує здійснити перехід конголезця влітку на правах вільного агента, бо викупити трансфер гравця це занадто дорого для бельгійців.

Мбокані раніше зустрівся з Теодорчиком у розташуванні Андерлехта, але сам форвард заявив, що літав до Бельгії через сімейні обставини, пише Трибуна.

Нагадаємо, що контракт Мбокані з Динамо завершується влітку 2018-го. У цьому сезоні в УПЛ форвард забив 8 голів і віддав один асист.

Як повідомлялося, Мбокані хоче залишитися в Динамо і продовжити контракт.