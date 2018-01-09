Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
1501 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
09.01.2018  16:42

Андерлехт хоче повернути нападника Динамо?

Дьємерсі Мбокані / ФК Динамо

Бельгійський Андерлехт зацікавлений у послугах 32-річного нападника київського Динамо Дьємерсі Мбокані.

Про це повідомляє voetbalnieuws.be.

За інформацією джерела, бельгійський клуб планує здійснити перехід конголезця влітку на правах вільного агента, бо викупити трансфер гравця це занадто дорого для бельгійців.

Мбокані раніше зустрівся з Теодорчиком у розташуванні Андерлехта, але сам форвард заявив, що літав до Бельгії через сімейні обставини, пише Трибуна.

Нагадаємо, що контракт Мбокані з Динамо завершується влітку 2018-го. У цьому сезоні в УПЛ форвард забив 8 голів і віддав один асист. 

Як повідомлялося, Мбокані хоче залишитися в Динамо і продовжити контракт.
Читай також
Екс-хавбек Динамо, Фіорентини та Андерлехта включив до своєї команди-мрії Ярмоленка та Мбокані. ФОТО. ВІДЕО
Мбокані може пропустити матч проти Партизана
Мбокані, Кобін і Лунін претендують на звання найкращого гравця УПЛ у листопаді.
Мбокані перебував у чотирисантиметровому офсайді, забиваючи гол Сталі. ФОТО


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
18:41
Футбол. Манчестер Сіті готовий витратити на гравця Шахтаря майже 34 мільйони євро
18:34
Футбол. Захисник Ворскли: При Павлові ми до Різдва вже бігали кроси
18:31
Футбол. Екс-гравець Динамо проходить перегляд в польському клубі
18:14
Футбол. Маріуполь на зборах зіграє з третьою командою Македонії
18:07
Футбол. Півзахисник Динамо ощасливив тисячох дітей на батьківщині в Парагваї. ФОТО
17:48
Олімпіада. Пожиттєво дискваліфікований допінг-координатор Мутко хоче уникнути заборони на відвідування Олімпіади
17:36
Футбол. Український футболіст у Німеччині повернувся до тренувань після перелому ноги
17:20
Футбол. Захисник Шахтаря не знає, в якому клубі продовжить кар'єру
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!