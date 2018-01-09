Топ-10 українських вільних агентів
|Руслан Ротань
У розпал трансферного вікна представляємо десятку найкращих українських футболістів, які наразі є вільними агентами.
Рейтинг склав Sport.ua.
Руслан Ротань, 36 років
Останній клуб: Славія (Чехія)
Євген Опанасенко, 27 років
Останній клуб: Зоря (Луганськ)
Олександр Гладкий, 30 років
Останній клуб: Карпати (Львів)
Павло Ксьонз, 31 рік
Останній клуб: Карпати (Львів)
Валерій Федорчук, 29 років
Останній клуб: Верес (Рівне)
Денис Олійник, 30 років
Останній клуб: Десна (Чернігів)
Андрій Ткачук, 30 років
Останній клуб: Ворскла (Полтава)
Редван Мемешев, 24 роки
Останній клуб: Карпати (Львів)
Олексій Шевченко, 25 років
Останній клуб: Зоря (Луганськ)
Антон Поступаленко, 29 років
Останній клуб: Олімпік (Донецьк)
Нагадаємо, що агент Ротаня прояснив деталі можливого переходу футболіста в Динамо.
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