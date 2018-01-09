Топ-10 українських вільних агентів

Руслан Ротань

У розпал трансферного вікна представляємо десятку найкращих українських футболістів, які наразі є вільними агентами.

Рейтинг склав Sport.ua.

Руслан Ротань, 36 років

Останній клуб: Славія (Чехія)

Євген Опанасенко, 27 років

Останній клуб: Зоря (Луганськ)

Олександр Гладкий, 30 років

Останній клуб: Карпати (Львів)

Павло Ксьонз, 31 рік

Останній клуб: Карпати (Львів)

Валерій Федорчук, 29 років

Останній клуб: Верес (Рівне)

Денис Олійник, 30 років

Останній клуб: Десна (Чернігів)

Андрій Ткачук, 30 років

Останній клуб: Ворскла (Полтава)

Редван Мемешев, 24 роки

Останній клуб: Карпати (Львів)

Олексій Шевченко, 25 років

Останній клуб: Зоря (Луганськ)

Антон Поступаленко, 29 років

Останній клуб: Олімпік (Донецьк)

Нагадаємо, що агент Ротаня прояснив деталі можливого переходу футболіста в Динамо.