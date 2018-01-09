Захисник Шахтаря не знає, в якому клубі продовжить кар'єру

Микола Матвієнко

Оборонець гірників Микола Матвієнко, який першу частину сезону провів в оренді у Ворсклі, не знає, де продовжить грати.

Про це він повідомив у коментарі спортарені.

"Я поки перебуваю в режимі очікування. Нічого конкретного сказати не можу. Чекаю інформацію з Шахтаря", - сказав Матвієнко.

Нагадаємо, що 21-річний футболіст не з'явився у розташуванні Ворскли після відпустки.