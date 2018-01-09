372 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 17:36
Український футболіст у Німеччині повернувся до тренувань після перелому ноги
|Владлен Юрченко / ФК Байер
Півзахисник Байера Владлен Юрченко почав тренуватися разом із командою.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт леверкузенців.
Bis auf @Yurcha10 steht die komplette #Werkself auf dem Platz!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 9 января 2018 г.
🔜#B04FCB pic.twitter.com/UrE7iKt0mM
Нагадаємо, що 23-річний українець зламав ногу в листопаді 2017-го.
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