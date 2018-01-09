54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 18:07
Півзахисник Динамо ощасливив тисячох дітей на батьківщині в Парагваї. ФОТО
|Дерліс Гонсалес
Гравець київського Динамо Дерліс Гонсалес влаштував свято для дітей у Парагваї.
Подарунки для малечі і шоу з клоунами футболіст проспонсорував у місті Сан-Рафаель. Гонсалес є головним спонсором подібних заходів уже третій рік поспіль.
Нагадаємо, що в послугах Гонсалеса зацікавлений Сіетл.
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