Півзахисник Динамо ощасливив тисячох дітей на батьківщині в Парагваї. ФОТО

Дерліс Гонсалес

Гравець київського Динамо Дерліс Гонсалес влаштував свято для дітей у Парагваї.

Подарунки для малечі і шоу з клоунами футболіст проспонсорував у місті Сан-Рафаель. Гонсалес є головним спонсором подібних заходів уже третій рік поспіль.

Нагадаємо, що в послугах Гонсалеса зацікавлений Сіетл.