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09.01.2018  18:07

Півзахисник Динамо ощасливив тисячох дітей на батьківщині в Парагваї. ФОТО

Дерліс Гонсалес

Гравець київського Динамо Дерліс Гонсалес влаштував свято для дітей у Парагваї.

Подарунки для малечі і шоу з клоунами футболіст проспонсорував у місті Сан-Рафаель. Гонсалес є головним спонсором подібних заходів уже третій рік поспіль.

La Sonrisa De Un Niño No Tiene Precio🙏🏻

Публикация от Derlis Gonzalez (@derlisgonzalez25) Янв 6, 2018 at 4:47 PST

Нагадаємо, що в послугах Гонсалеса зацікавлений Сіетл.
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