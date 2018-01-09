Маріуполь на зборах зіграє з третьою командою Македонії

Став відомий ще один суперник Маріуполя на навчально-тренувальному зборі в Туреччині, який почнеться в січні.

31-го січня підопічні Олександра Бабича зіграють з Сілексом з Македонії, який займає 3-е місце в чемпіонаті своєї країни, повідомляється на офіційному сайті приазовської команди.

Раніше повідомлялося, що Маріуполь дізнався чергового спаринг-партнера на зборах в Туреччині.

Також була інформація, що клуб попрощається з шістьма футболістами.