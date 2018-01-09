24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 18:14
Маріуполь на зборах зіграє з третьою командою Македонії
Став відомий ще один суперник Маріуполя на навчально-тренувальному зборі в Туреччині, який почнеться в січні.
31-го січня підопічні Олександра Бабича зіграють з Сілексом з Македонії, який займає 3-е місце в чемпіонаті своєї країни, повідомляється на офіційному сайті приазовської команди.
Раніше повідомлялося, що Маріуполь дізнався чергового спаринг-партнера на зборах в Туреччині.
Також була інформація, що клуб попрощається з шістьма футболістами.
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