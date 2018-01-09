Захисник Ворскли: При Павлові ми до Різдва вже бігали кроси

Ігор Пердута / Команда №1

Полтавська Ворскла вийшла з відпустки й розпочала плідну підготовку до сезону.

Як саме команда готується розповів захисник полтавців Ігор Пердута.

"Звичайно, хотілося б побільше відпочити, але ми розуміємо наскільки важлива у футболі кожна деталь. Тим більше, для нас це не перший такий ранній початок роботи. При Миколі Павлові ми і до Різдва вже бігали кроси", - сказав футболіст.

"Перше заняття після відпочинку завжди найскладніше? З власного досвіду я б такого не сказав. Після зборів у нас була легка пробіжка, а потім на аеробіці ми трохи пострибали, потанцювали.Поступово входимо в роботу", - поділився оборонець.

"Кожна команда хоче бути якомога вище в турнірній таблиці, щоб на матчі приходило якомога більше глядачів. Я не хочу кидатися гучними словами. Для початку нам потрібно потрапити до першої шістки. Подивіться, яка там йде запекла боротьба. Ще нічого не вирішено", - цитує Пердуту Команда №1.

Раніше Пердута повідомив, що у Ворскли є борги перед футболістами річної давнини.