Захисник Ворскли: При Павлові ми до Різдва вже бігали кроси
|Ігор Пердута / Команда №1
Полтавська Ворскла вийшла з відпустки й розпочала плідну підготовку до сезону.
Як саме команда готується розповів захисник полтавців Ігор Пердута.
"Звичайно, хотілося б побільше відпочити, але ми розуміємо наскільки важлива у футболі кожна деталь. Тим більше, для нас це не перший такий ранній початок роботи. При Миколі Павлові ми і до Різдва вже бігали кроси", - сказав футболіст.
"Перше заняття після відпочинку завжди найскладніше? З власного досвіду я б такого не сказав. Після зборів у нас була легка пробіжка, а потім на аеробіці ми трохи пострибали, потанцювали.Поступово входимо в роботу", - поділився оборонець.
"Кожна команда хоче бути якомога вище в турнірній таблиці, щоб на матчі приходило якомога більше глядачів. Я не хочу кидатися гучними словами. Для початку нам потрібно потрапити до першої шістки. Подивіться, яка там йде запекла боротьба. Ще нічого не вирішено", - цитує Пердуту Команда №1.
Раніше Пердута повідомив, що у Ворскли є борги перед футболістами річної давнини.
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