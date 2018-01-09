314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 18:31
Екс-гравець Динамо проходить перегляд в польському клубі
|Валерій Федорчук
Український півзахисник Валерій Федорчук проходить медогляд у польській Сандеції.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Wczoraj pojawił się w Nowym Sączu, dziś przechodzi testy medyczne. Mowa o ukraińskim pomocniku - przed Państwem Valeriy Fedorchuk 😉— Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) 9 січня 2018 р.
_______________________#sandecja #nowysącz #fedorchuk #kibicujesandecji pic.twitter.com/HXVwy129S4
Якщо все буде гаразд, Федорчук приєднається до нової команди.
Раніше була інформація, що Федорчуком цікавиться Арка.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua