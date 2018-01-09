Екс-гравець Динамо проходить перегляд в польському клубі

Валерій Федорчук

Український півзахисник Валерій Федорчук проходить медогляд у польській Сандеції.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Якщо все буде гаразд, Федорчук приєднається до нової команди.

Раніше була інформація, що Федорчуком цікавиться Арка.