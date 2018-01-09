344 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 21:21
Зінченко знову опинився в стартовому складі на кубковий матч Манчестер Сіті
|Олександр Зінченко
Хосеп Гвардіола поставив українця Олександра Зінченка в стартовий склад на поєдинок Кубка Ліги Англії проти Брістоль Сіті.
Поєдинок відбудеться 9-го січня, початок - 21:45 за київським часом.
Presenting your @HaysWorldwide @Carabao_Cup semi-final team! #cityvbcfc pic.twitter.com/OF1sXOytDL— Manchester City (@ManCity) 9 січня 2018 р.
Як відомо, раніше з'явилося відео, як Зінченко грав за Ман Сіті у Кубку Англії.
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