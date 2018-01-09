Зінченко знову опинився в стартовому складі на кубковий матч Манчестер Сіті

Олександр Зінченко

Хосеп Гвардіола поставив українця Олександра Зінченка в стартовий склад на поєдинок Кубка Ліги Англії проти Брістоль Сіті.

Поєдинок відбудеться 9-го січня, початок - 21:45 за київським часом.

Як відомо, раніше з'явилося відео, як Зінченко грав за Ман Сіті у Кубку Англії.