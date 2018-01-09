94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 21:45
Форвард Чорноморця підтвердив, що поїде грати в Польщу
|Олексій Хобленко
Форвард Чорноморця Олексій Хобленко буде виступати в польському Леху.
Про це FootballHub заявив сам футболіст.
"Скоро поїду туди і буду підписувати контракт. Я вже визначився. Це буде оренда з правом викупу. Я йду на серйозний крок у моєму житті, адже нова країна і нові люди. Потрібно буде багато чого доводити", - сказав він.
"У четвер (11 січня - ред.) вже повинен бути в Польщі, де відбудеться медогляд. Сподіваюся, підпишу контракт", - підсумував футболіст.
Раніше була інформація, що форвард може продовжити кар'єру в Росії, але пізніше агент футболіста спростував цю інформацію.
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