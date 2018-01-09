Екс-нападник Динамо може перебратися в Англію

Лукаш Теодорчик

Екс-нападник Динамо Лукаш Теодорчик може перейти з Андерлехта в Тоттенгем.

Про це повідомляє sport.pl.

Теодорчик є одним з кандидатів на місце форварда "Тоттенхема", в разі продажу Гаррі Кейна цієї зими.

У поточному сезоні 26-річний поляк провів 24 матчі в складі Андерлехта, в яких забив всього 3 голи і зробив 2 ассисти.

Раніше була інформація, що