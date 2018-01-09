342 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 22:09
Екс-нападник Динамо може перебратися в Англію
|Лукаш Теодорчик
Екс-нападник Динамо Лукаш Теодорчик може перейти з Андерлехта в Тоттенгем.
Про це повідомляє sport.pl.
Теодорчик є одним з кандидатів на місце форварда "Тоттенхема", в разі продажу Гаррі Кейна цієї зими.
У поточному сезоні 26-річний поляк провів 24 матчі в складі Андерлехта, в яких забив всього 3 голи і зробив 2 ассисти.
Раніше була інформація, що Теодорчик зганьбився в чемпіонаті Бельгії.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
09.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua