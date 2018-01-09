Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
342 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
09.01.2018  22:09

Екс-нападник Динамо може перебратися в Англію

Лукаш Теодорчик

Екс-нападник Динамо Лукаш Теодорчик може перейти з Андерлехта в Тоттенгем.

Про це повідомляє sport.pl.

Теодорчик є одним з кандидатів на місце форварда "Тоттенхема", в разі продажу Гаррі Кейна цієї зими.

У поточному сезоні 26-річний поляк провів 24 матчі в складі Андерлехта, в яких забив всього 3 голи і зробив 2 ассисти.

Раніше була інформація, що Теодорчик зганьбився в чемпіонаті Бельгії.
Читай також
Теодорчик: Спокійно, Тео важко працює, не треба мене ображати
Генеральний директор Андерлехта: У нас немає пропозицій по Теодорчику
Теодорчик залишиться в Андерлехті і на наступний сезон?


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:18
Футбол. Атлетико обіграв Ллейду, Валенсія знищила Лас-Пальмас. Матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії
09.01.2018
23:56
Футбол. Монако переміг Ніццу і вийшов у півфінал Кубка ліги
23:41
Футбол. Манчестер Сіті із Зінченком зробив крок до фіналу Кубка футбольної ліги
23:27
Футбол. Захисник Динамо може продовжити кар'єру в Серії А
22:52
Бокс. Український боксер свій перший після поразки бій проведе в США
22:34
Футбол. Головного тренера Байєра оштрафували на 12 тисяч євро за симуляцію
22:09
Футбол. Екс-нападник Динамо може перебратися в Англію
21:45
Футбол. Форвард Чорноморця підтвердив, що поїде грати в Польщу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!