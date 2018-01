Головного тренера Байєра оштрафували на 12 тисяч євро за симуляцію

Німецький футбольний союз (DFB) на повідомив про рішення оштрафувати головного тренера Байєра Гайко Геррліха на 12 тисяч євро за неспортивну поведінку під час матчу 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти менхенгладбахської Боруссії.

Гра, яка відбулася 20 грудня 2017 року, нагадаємо, завершилася перемогою леверкузенців.

Bayer Leverkusen coach Heiko Herrlich was fined by the German Football Association (DFB) for 'falling theatrically on the touchline.' 😂🤔



This hilarious fall ended up costing the poor bloke 12,000 Euros. 🤑 pic.twitter.com/nDPMao5dDD