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09.01.2018  22:34

Головного тренера Байєра оштрафували на 12 тисяч євро за симуляцію

Гайко Геррліх

Німецький футбольний союз (DFB) на повідомив про рішення оштрафувати головного тренера Байєра Гайко Геррліха на 12 тисяч євро за неспортивну поведінку під час матчу 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти менхенгладбахської Боруссії.

Гра, яка відбулася 20 грудня 2017 року, нагадаємо, завершилася перемогою леверкузенців.

В одному з ігрових епізодів у другому таймі наставник Байєра після контакту з гравцем суперника Денисом Закарією впав на землю і став всіляко сигналізувати оточуючим про "порушення правил".

Після оголошення рішення DFB Геррліх не став оскаржувати його.
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