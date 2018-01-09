124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 00:18
Атлетико обіграв Ллейду, Валенсія знищила Лас-Пальмас. Матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії
|ФК Атлетико
Мадридський Атлетико вийшов у чвертьфінал Кубка Іспанії.
В матчі 1/8 фіналу матрацники переграли Ллейд - 3:0.
Кубок Іспанії-2018
1/8 фіналу
9 січня
Атлетико – Ллейда 3:0 (0:0, 3:0)
Голи: 1:0 – 57 Феррейра Карраско, 2:0 – 74 Гамейро, 3:0 – 81 Вітоло.
⏱ 92' | 3-0 | 🔴⚪🔴 ¡Finaaaaaal! ¡El equipo logra el pase a los cuartos de final de la #CopadelRey! 😊👏 ¡Gran trabajo! #AtletiLleida #AúpaAtleti pic.twitter.com/S7ynL3F4C8— Atlético de Madrid (@Atleti) 9 січня 2018 р.
Валенсія – Лас-Пальмас 4:0 (1:0, 3:0)
Голи: 1:0 – 30 Вьєтто, 2:0 – 48 Вьєтто, 3:0 – 54 Максімович, 4:0 – 66 Вьєтто.
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