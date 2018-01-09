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10.01.2018  00:18

Атлетико обіграв Ллейду, Валенсія знищила Лас-Пальмас. Матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії

ФК Атлетико

Мадридський Атлетико вийшов у чвертьфінал Кубка Іспанії.

В матчі 1/8 фіналу матрацники переграли Ллейд - 3:0.

Кубок Іспанії-2018

1/8 фіналу

9 січня

Атлетико – Ллейда 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 57 Феррейра Карраско, 2:0 – 74 Гамейро, 3:0 – 81 Вітоло.

Валенсія – Лас-Пальмас 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 30 Вьєтто, 2:0 – 48 Вьєтто, 3:0 – 54 Максімович, 4:0 – 66 Вьєтто.
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